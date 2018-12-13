"اتصال" و"إيتيدا" تطلقان برنامجا لتنمية صادرات تكنولوجيا المعلومات

كتب - محمد علاء الدين:

أطلقت منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، برنامجا جديدا لتنمية صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "eExport"، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، بحسب بيان من "اتصال" اليوم الخميس.

وقالت "اتصال" إن البرنامج الجديد يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتشجيع الشركات المصرية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التصدير لمختلف الأسواق الخارجية، وزيادة فرص الشراكة والاستثمار بين الشركات المصرية ونظيراتها في خارج مصر.

وتم تنظيم ملتقى للشركات للتعريف بالبرنامج بمقر هيئة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بالقرية الذكية وذلك بحضور مها رشاد، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد السبكي نائب رئيس الهيئة، وحازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة "اتصال"، ومحمد شديد المدير التنفيذي للمنظمة.

وقالت مها رشاد، خلال اللقاء، إن الهيئة تستهدف دعم برنامج "eExport" الذي أطلقته "اتصال" لتشجيع الشركات على اختراق الأسواق الخارجية وزيادة عملاءها في الخارج، من خلال التواصل مع وكلاء الأعمال والشركات المتخصصة في حلول المبيعات بالأسواق المستهدفة.

وأشارت مها رشاد إلى الدور الذي لعبته الهيئة في تحسين الصورة الذهنية عن بيئة الأعمال في مصر، وتحسين ترتيب وضع مصر في التقارير العالمية لمقاصد خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وشهد اللقاء أيضاً إلقاء الضوء على العوامل التي دفعت إلى تصميم البرنامج، وأبرز النتائج التي تم تحقيقها في المرحلة الاسترشادية منه التي تم إطلاقها عام 2017، وتقديم أفضل الممارسات والدروس المستفادة منها.

وأعلنت "اتصال"، خلال اللقاء، عن الإطار الجديد للبرنامج والذي تقوم من خلاله المنظمة بالتعاقد مع شركات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لتسويق وبيع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركات أعضاء المنظمة، على أن تقوم الشركة العضو باختيار المسوق الأنسب لنشاطها، ونوعية المنتجات أو الخدمات التي يمكن أن تقوم بتصديرها.

وقال حسام مجاهد، أمين صندوق "اتصال"، إن المنظمة توصلت إلى قائمة مختصرة من ثلاث شركات مبيعات في أوروبا والولايات المتحدة، تم اختيارها من ضمن 23 شركة تقدمت للاشتراك في البرنامج، حيث تم الاختيار بواسطة لجنة وطبقاً للقواعد والمعايير المحددة مسبقاً بواسطة لجنة إدارة المشروع.

وأضاف أنه يمكن التوسع في مزيد من الأسواق الخارجية من خلال تدبير تمويل إضافي، في حال نجاح المرحلة الأولى من البرنامج.

وشكلت "اتصال" لجنة مشتركة مع "إيتيدا" تضم كافة الأطراف المعنية وممثلي الشركات الأعضاء بالمنظمة، تم من خلالها تحديد دعم تكلفة النشاط بنسبة تبدأ بـ 75% وحتى 25%.

وقال حازم الطحاوي رئيس "اتصال"، إن برنامج تشجيع التصدير هو أحد محاور العمل الرئيسية للمنظمة خلال الفترة المقبلة، حيث يتفق البرنامج مع التوجه الاستراتيجي للدولة لتشجيع التصدير والوصول للأسواق الدولية.