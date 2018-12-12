تعرف على احتياطيات الغاز المتوقعة في حقل نور البحري الجديد

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات إيجاس، إنه من المتوقع الإعلان عن نتائج حفر أول بئر استكشافية بحقل نور البحري، في منطقة امتياز شمال سيناء خلال شهرين من الآن.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركات العاملة في حقل نور بدأت في سبتمبر الماضي حفر أول بئر استكشافي في الحقل.

وقال "تم حفر نحو 4 آلاف متر من البئر والمتبقي يصل إلى نحو 2 ألف متر، ليتم الانتهاء من عمليات الحفر، والإعلان عن حجم الاحتياطيات الرسمية عقب الانتهاء من جمع البيانات الخاصة بالحقل".

وبحسب المصدر، فإن النتائج المبدئية لحقل نور تشير إلى أن احتياطيات الغاز في بالحقل تصل إلى نحو 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و نحو 450 ألف برميل من المتكثفات.

"مع الانتهاء من حفر البئر الاستكشافي سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية"، وفقا للمصدر.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت خلال أغسطس الماضي، عن توقيع اتفاقية مع شركتي إيجاس وثروة للبترول وشركة إيني الإيطالية بمنطقة نور البحرية بالبحر المتوسط لحفر بئرين، بإجمالى استثمارات 105 ملايين دولار، منها 75 مليوناً لحفر بئر استكشافية، فيما يتم في المرحلة الثانية حفر بئر أخرى.

ومن المتوقع أن تستغرق فترة البحث نحو 6 سنوات تنقسم على مرحلتين كل منها 3 سنوات.

وتتقاسم شركة إيني الإيطالية نسبة 40% من الامتياز و25% لصالح شركة بي بي البريطانية و20% لشركة مبادلة الإماراتية و15% لشركة ثروة للبترول.