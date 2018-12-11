بعد ارتفاعها عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب بالسوق المحلي

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي، عند نفس مستواها بالأمس، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند مستوى 623 جنيهًا، وهو نفس سعر الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 534 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 إلى 712 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4984 جنيهًا.

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب ولكن بنسبة طفيفة قدرها 0.2% إلى 1247.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، وفقًا لوكالة رويترز.

وكان المعدن الأصفر لامس أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر عند 1250.55 دولار في الجلسة السابقة.