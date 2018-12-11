تعرف على شكل بطاقة المدفوعات الوطنية الجديدة "ميزة"

كتبت- منال المصري:

بدأت البنوك العاملة في مصر الاستعداد لتفعيل كارت "ميزة" قبل نهاية العام الجاري، والتي تعد أول بطاقة بنكية تحمل علامة تجارية مصرية.

وكان البنك المركزي قد خاطب البنوك العاملة في مصر من أجل إعداد التجهيزات الفنية اللازمة لتفعيل كروت "ميزة".

وأعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، بداية الشهر الجاي عن إطلاق المعاملات البنكية الإلكترونية، باستخدام بطاقة الخصم الوطنية "ميزة" عبر ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع (POS) التابعة للبنك.

وأعلن المصرف المتحد اليوم الثلاثاء إتمام عملية الربط الفني بين شبكة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف المتحد وشركة بنوك مصر، المُصدرة للبطاقة.

وقال المصرف في بيان صحفي إنه أجرى كافة الاختبارات المطلوبة، مما ترتب عليه قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" بالصراف الآلي الخاصة به وهم حوالي 200 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ونشر المصرف المتحد الشكل المقرر لبطاقة "ميزة".