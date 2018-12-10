وزير البترول يفتتح مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة كثفت جهودها في الفترة الماضية لتنفيذ عدد من الاصلاحات الهيكلية الهامة لزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

وافتتح اليوم الاثنين الوزير مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)".

وأضاف الملا أن الدولة أصدرت عددًا من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة ومنح حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل وفتح أسواق ومجالات جديدة لأول مرة لزيادة المنافسة ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأس تلك التشريعات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز كأولى خطوات تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وأضاف الملا أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها من أهم استراتيجيات التنمية المستدامة خلال المرحلة القادمة والطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.