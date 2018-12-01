نائب وزير التخطيط: بورسعيد الأقل فقرا وأمية في مصر

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور أحمد كمال، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، اليوم السبت، إن محافظة بورسعيد هي الأقل فقرًا وأمية في مصر.

وأوضح "كمال"، خلال كلمته في إحدى جلسات مؤتمر الاستثمار في بورسعيد، المقام بالمركز الثقافي في المحافظة، تحت شعار "حلم بكرة بيتحقق"، أن نسبة الأمية في بورسعيد بلغت 8.7%، بينما بلغت نسبة السكان تحت مستوى خط الفقر 6.8%، وهما الأقل في مصر.

وأكد نائب وزير التخطيط أن المحافظة تساهم بنسبة حوالي 2% من إجمالي الدخل القومي، ما يعني أن بورسعيد في وضع تنموي متميز، في المقابل بلغت البطالة فيها 17.6% وهى نسبة كبيرة.