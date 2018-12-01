الحكومة تشكل لجنة لدراسة العائد من اَي قرض خارجي قبل التفاوض عليه

كتبت - منال المصري:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم السبت، إن الوزارة قامت شكلت لجنة مختصة لدراسة العائد من اَي قرض خارجي مصر ستحصل عليه قبل بدء اأية مفاوضات مع مؤسسات خارجية، وذلك استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضافت الوزيرة على هامش انعقاد مؤتمر الأهرام الاقتصادي، اليوم، أنها تتابع حجم الدين الخارجي بشكل أسبوعي، موضحة أن الدين الخارجي وصل إلى 92.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.