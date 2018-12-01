أبرز السلع التي سيرتفع عليها الدولار الجمركي في ديسمبر (إنفوجرافيك)

القاهرة- مصراوي:

بدأت وزارة المالية في تطبيق قرار رفع سعر الدولار الجمركي بداية من اليوم على عدد من السلع والمنتجات "غير الضرورية والترفيهية"، وحددت المالية سعره بـ 17.9737 جنيه للدولار الواحد.

وحددت وزارة المالية مدة العمل بهذا السعر بشهر واحد تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وشملت قائمة المنتجات التي اعتبرتها وزارة المالية سلعًا ترفيهية وغير ضرورية، الهواتف المحمولة والحاسب الآلي والأثاث والملابس والأحذية وسيارات الركوب الخاصة والتكاتك والسجائر ومنتجات الخمور، ومنتجات أخرى حددتها الوزارة في أكثر من جدول.

وثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للسلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيهًا، وبررت وزارة المالية القرار بهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار.

ويقدم الإنفوجراف التالي أبرز السلع التي شملها قرار المالية برفع الدولار الجمركي عليها:

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