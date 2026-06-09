قررت الدائرة " 6" محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بإجماع الآراء بإحالة أوراق "ناصر" المتهم بقتل ابن مالك "مقهى أسوان" بالكوربة طعنا وذبحا بسكين في مصر الجديدة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قرار الإعدام.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عصام اليماني وعضوية المستشارين السيد حامد و حمدي منصور .

وأدانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية "ناصر" المتهم بقتل ابن مالك مقهى أسوان في "الكوربة" بالإعدام شنقًا بعدما أبدى مفتي الجمهورية رأيه الشرعي في أوراق الدعوى.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر. ص. م"، في اليوم الثلاثين من أكتوبر 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، قتل المجني عليه "محمد. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتله - إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه - فدبر للأمر وأعد العدة اللازمة، حيث جهز سلاحًا أبيض، وتربص له في المكان الذي أيقن سلفًا مروره منه.

وما إن ظفر به، حتى سدد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه فأفقدته توازنه وأوقعته أرضًا. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "ناصر" جثم فوق المجني عليه "محمد" وواصل الاعتداء عليه بالسلاح، إذ سدد له طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به إصابات خطيرة أودت بحياته، وفقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل خناقة الكوربة

بدأت الحادثة بمشادة كلامية بين "حمص" ومالك العقار، بسبب ادعاء الأول حصوله على حكم قضائي يُمكنه من ملكية محل العصائر المجاور لمقهى أسوان، ورغبته في إخراج المستأجر منه لتوسعة المقهى الخاص به.وتطورت المشادة إلى مشاجرة، استغاث خلالها مالك العقار، البالغ من العمر خمسين عامًا، بـ"ناصر" مستأجر محل العصائر.

وتصاعدت المواجهة إلى اشتباك بالأيدي والكراسي بين الطرفين، وأثناء العراك، باغت المتهم "حمص" بطعنة نافذة في البطن، مما أفقده توازنه.حاول عمال المقهى تخليص المجني عليه من يد المتهم، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، إذ سدد له الأخير عدة طعنات متفرقة في الجسد، بالإضافة إلى جرح طعني في الرقبة.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة لم تكن الأولى بين المتهم والمجني عليه، إذ نشبت بينهما مشاجرة سابقة، حرر على إثرها "ناصر" محضرًا ضد نجل مالك مقهى أسوان، وصدر حكم قضائي بحبس "حمص" لمدة عام.





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