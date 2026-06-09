في لحظات خاطفة تحولت حركة السير المعتادة إلى مشهد من الفوضى والارتطامات العنيفة، بعدما شهد الطريق الدائري أعلى وصلة دريم حادث تصادم بين عدة سيارات في الاتجاهين، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين وسط حالة من الاستنفار المروري.

حادث جماعي أعلى الدائري

تلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أعلى الطريق الدائري عند وصلة دريم أمام ماونتن فيو، حيث وقع الحادث في الاتجاهين، ما تسبب في تباطؤ الحركة المرورية وخلق حالة من التكدس بالموقع.

حصيلة المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة، فيما دفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

رفع آثار الحادث

وتواصل الجهات المختصة أعمالها بموقع التصادم لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

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