تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة غلقا كليا أسفل كوبرى الجمسي؛ لتنفيذ أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بمحور عبدالحميد بدوى فى الاتجاه لمناطق النزهة الجديدة.

مرور القاهرة

الأعمال تستلزم الغلق الكلى لمنطقة الأعمال وتحويل حركة المركبات يميناً اتجاه محور جوزيف تيتو فالدوران والعودة من أسفل كوبرى الحرفيين اتجاه مناطق النزهة، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة 5 مساءً يوم الثلاثاء 2026/6/9 وحتى الانتهاء من أعمال الإصلاح بالمنطقة المشار إليها.

تحرك المرور

الإدارة العامة لمرور القاهرة عملت على تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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