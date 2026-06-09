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قضية سارة خليفة.. المحكمة تتسلم تقرير المعمل الكيماوي الخاص بتصنيع المواد المخدرة

كتب : أحمد عادل

03:51 م 09/06/2026

سارة خليفة

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بدأت محكمة جنايات القاهرة الجديدة نظر محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى".

تقرير المعمل الكيماوي في قضية سارة خليفة

وتسلمت هيئة المحكمة، في مستهل الجلسة، تقرير المعمل الكيماوي الخاص بتصنيع المواد المخدرة. ورفض دفاع سارة خليفة الاطلاع على التقرير، مبررًا ذلك بفتح المستند خارج قاعة المحكمة.

تحقيقات النيابة في قضية سارة خليفة

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من "دريد. ع" عراقي الجنسية، و"سامح. م" مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع "فتحي. خ" مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد. ف" مالك مؤسسة مقاولات.
وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بالنشاط الإجرامي للتنظيم، وشاركا في إدارته، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

تمويل وتهريب المواد المخدرة

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها، تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.

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