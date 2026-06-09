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بعد تداول فيديو "الاختطاف".. الداخلية تكشف حقيقة ما حدث بالطريق الزراعي بالبحيرة

كتب : عاطف مراد

03:04 م 09/06/2026

الداخلية تكشف حقيقة ما حدث بالطريق الزراعي بالبحير

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على أحد الأشخاص وإجباره على استقلال سيارة بالطريق الزراعي بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الحادث، كما أمكن تحديد الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وبسؤال ذويه، وهم والده وشقيقه، قررا أن المذكور من متعاطي المواد المخدرة، وأنه تم الاتفاق مع أحد مراكز علاج الإدمان بمحافظة الإسكندرية على نقله لتلقي العلاج، حيث جرى اصطحابه داخل السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو بمعرفة العاملين بالمركز في إطار خطة علاجية.

وأكدت التحريات أن الواقعة جاءت بغرض إيداعه داخل مركز علاجي، وليس كما تم تداوله من ادعاءات بوجود اختطاف أو تعد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.

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الداخلية الطريق الزراعي البحيرة

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