قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية "دائرة النزهة"، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة طالبين جامعيين في واقعة اتهامهما بقتل "محمد هاني" طالب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على فتاة بمنطقة النزهة، إلى جلسة 13 سبتمبر لمناقشة الشهود.

تفاصيل جريمة أكاديمية العلوم

وجهت النيابة العامة، وفق أمر الإحالة، للمتهم الأول "أحمد. إ" طالب بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، تهمة قتل المجني عليه "محمد هاني" عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بأسلحة بيضاء أمام الأكاديمية.

وتابعت النيابة أن المتهم استل مطواة وسدد للمجني عليه "محمد هاني" طعنة نافذة في الصدر، وعدة ضربات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه.



وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني "ياسين. م" تهمة الاشتراك في الجريمة، حيث أيد المتهم الأول وأمسك بالمجني عليه لتمكينه من التعدي عليه، ما أدى إلى وفاته.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة التعدي على المجني عليه الثاني "يوسف. إ" صديق الضحية، عقب اتفاق مسبق على الاعتداء عليه خلال المشاجرة، ما أسفر عن إصابته وإعاقته عن ممارسة أعماله لمدة لا تجاوز 20 يومًا وفق التقرير الطبي.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد.

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