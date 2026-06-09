كشفت "مها فوزي" والدة طالب النزهة، محمد هاني، الذي لقي مصرعه على يد طالب آخر أمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجلها.

روت الأم في بث مباشر تفاصيل المكالمة الأخيرة بينها وبين ابنها الوحيد، مؤكدة أنه طلب منها تحويل أموال قائلًا: “يا ماما أنا طالع أفطر مع صحابي وعايز أشتري حاجة”.

مأساة مقتل طالب النزهة في نهار رمضان

وأوضحت أن نجلها قُتل غدرًا في نهار رمضان، مشيرة إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلاف بسبب فتاة، قائلة: “ابني الوحيد اتقتل غدر في نهار رمضان وده كله بسبب بنت”.

وطالبت والدة المجني عليه بتطبيق القصاص العادل، قائلة: “عايزة الإعدام عشان نار قلبي تبرد على ابني اليتيم اللي راح غدر".

تفاصيل الواقعة أمام الأكاديمية

وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية (دائرة النزهة) محاكمة طالبين متهمين بقتل “محمد هاني” طالب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إثر مشاجرة بسبب خلاف على فتاة.



وجهت النيابة العامة للمتهم الأول "أحمد. إ" تهمة قتل المجني عليه عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بعد طعنه بسلاح أبيض وإصابته بطعنات نافذة أودت بحياته.

كما أسندت للمتهم الثاني "ياسين. م" تهمة الاشتراك في الجريمة، عبر مساعدة المتهم الأول في التعدي على المجني عليه، إضافة إلى التعدي على صديق الضحية وإحداث إصاباته.

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