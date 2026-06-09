إعلان

والدة طالب النزهة تروي تفاصيل مقتل نجلها أمام الأكاديمية: "الإعدام يبرد قلبي" | فيديو

كتب : رمضان يونس

02:07 م 09/06/2026 تعديل في 02:08 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مها فوزي والدة طالب النزهة (4)
  • عرض 3 صورة
    مها فوزي والدة طالب النزهة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت "مها فوزي" والدة طالب النزهة، محمد هاني، الذي لقي مصرعه على يد طالب آخر أمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجلها.

روت الأم في بث مباشر تفاصيل المكالمة الأخيرة بينها وبين ابنها الوحيد، مؤكدة أنه طلب منها تحويل أموال قائلًا: “يا ماما أنا طالع أفطر مع صحابي وعايز أشتري حاجة”.

مأساة مقتل طالب النزهة في نهار رمضان

وأوضحت أن نجلها قُتل غدرًا في نهار رمضان، مشيرة إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلاف بسبب فتاة، قائلة: “ابني الوحيد اتقتل غدر في نهار رمضان وده كله بسبب بنت”.
وطالبت والدة المجني عليه بتطبيق القصاص العادل، قائلة: “عايزة الإعدام عشان نار قلبي تبرد على ابني اليتيم اللي راح غدر".

تفاصيل الواقعة أمام الأكاديمية

وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية (دائرة النزهة) محاكمة طالبين متهمين بقتل “محمد هاني” طالب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إثر مشاجرة بسبب خلاف على فتاة.
وجهت النيابة العامة للمتهم الأول "أحمد. إ" تهمة قتل المجني عليه عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بعد طعنه بسلاح أبيض وإصابته بطعنات نافذة أودت بحياته.
كما أسندت للمتهم الثاني "ياسين. م" تهمة الاشتراك في الجريمة، عبر مساعدة المتهم الأول في التعدي على المجني عليه، إضافة إلى التعدي على صديق الضحية وإحداث إصاباته.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأكاديمية العربية مشاجرة جريمة قتل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إيران تعلن مقتل عنصرين من الدفاع الجوي في غارات إسرائيلية
شئون عربية و دولية

إيران تعلن مقتل عنصرين من الدفاع الجوي في غارات إسرائيلية
وسط دموع الأهالي وزملائها.. تشييع جنازة معلمة أسوان ضحية امتحانات الدبلومات
أخبار المحافظات

وسط دموع الأهالي وزملائها.. تشييع جنازة معلمة أسوان ضحية امتحانات الدبلومات
تركي آل الشيخ يواصل الاحتفال بنجاح فيلم "7 Dogs"
سينما

تركي آل الشيخ يواصل الاحتفال بنجاح فيلم "7 Dogs"
تحرك عاجل بعد رصد بقعة زيت على شاطئ الجبيل بجنوب سيناء
أخبار المحافظات

تحرك عاجل بعد رصد بقعة زيت على شاطئ الجبيل بجنوب سيناء
تتصدر مبيعات الكهرباء| تعرف على أرخص سيارة زيرو تقدمها BYD في مصر
أخبار السيارات

تتصدر مبيعات الكهرباء| تعرف على أرخص سيارة زيرو تقدمها BYD في مصر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
بالخرائط والمسارات.. 9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل