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جريمة شارع الكوربة.. دفاع المتهم يطلب تخفيف حكم الإعدام أمام الاستئناف | فيديو

كتب : رمضان يونس

02:02 م 09/06/2026 تعديل في 02:09 م
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نظرت الدائرة السادسة مستأنف جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، آخر جلسات استئناف المتهم “ناصر” على حكم إدانته بالإعدام شنقًا، في اتهامه بقتل ابن مالك "مقهى أسوان" بمنطقة الكوربة في مصر الجديدة طعنًا وذبحًا بسكين.

دفاع المتهم في جريمة الكوربة

ترافع دفاع المتهم “سليم الناظر” أمام هيئة المحكمة، ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد، وانتفاء نية إزهاق الروح، وعدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، مؤكدًا توافر حالة الدفاع عن النفس وعن الغير.

طلبات الدفاع في قضية مقهى أسوان

وطلب الدفاع تعديل القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة إلى ضرب أفضى إلى موت، وفقًا لنص المادة 236 من قانون العقوبات، مع التماس تخفيف العقوبة لتتناسب - من وجهة نظره - مع ظروف الواقعة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت بإعدام المتهم شنقًا، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، في القضية المقيدة برقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمتعلقة بقتل المجني عليه “محمد. ع” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل الاتهام في القضية

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم عقد العزم على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة، وأعد سلاحًا أبيض، وتربص به في المكان الذي أيقن مروره منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة نافذة في البطن.

وأضافت التحقيقات أن المتهم واصل الاعتداء على المجني عليه بطعنات متفرقة أودت بحياته، وفق تقرير الصفة التشريحية.

وبدأت الواقعة بمشادة كلامية بين أحد الأطراف ومالك عقار، بسبب خلاف على ملكية محل عصائر مجاور لمقهى أسوان، قبل أن تتطور إلى مشاجرة تدخل خلالها المتهم.

وتصاعدت الأحداث إلى اشتباك بالأيدي والكراسي، قبل أن يوجه المتهم طعنات قاتلة للمجني عليه، رغم محاولات الأهالي التدخل.

سجل سابق للمشاجرات

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة لم تكن الأولى بين الطرفين، إذ سبق حدوث مشاجرة بينهما، حرر على إثرها محضر، وصدر حكم بحبس أحد الأطراف لمدة عام.

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الكوربة مقهى أسوان القتل العمد

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