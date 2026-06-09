قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان نتيجة دائرة المحلة بالغربية، لاستكمال إعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالدائرة، لجلسة 24 يونيو الجاري.

تفاصيل الطعن على دائرة المحلة بالغربية

وكان الدكتور شوقي سعيد، المرشح السابق بدائرة مركز المحلة، قد أقام طعنًا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز كل من إبراهيم الديب وعمرو السعيد بعضوية مجلس النواب عن الدائرة.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة، وإعادة الانتخابات بدائرة مركز المحلة الكبرى.

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