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دفاع يحيى الصعيدي: استئناف الحكم بالحبس سنتين في قضية تعدٍ بحدائق أكتوبر 7 يوليو

كتب : أحمد عادل

08:48 م 08/06/2026 تعديل في 09:05 م

يحيى الصعيدي

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قال المحامي باسم الخواجة، دفاع رجل الأعمال يحيى الصعيدي، إن موكله صدر ضده حكم من محكمة الجنح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، على خلفية اتهامه بفرض السيطرة والتعدي على عدد من الأشخاص بسبب خلاف على قطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر.

وتابع الخواجة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن محكمة الاستئناف حددت جلسة 7 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر.

وكانت محكمة جنح حدائق أكتوبر قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل، بعد إدانته في القضية المرتبطة بالنزاع على قطعة الأرض والتعدي على عدد من الأشخاص.

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يحيى الصعيدي حدائق أكتوبر محكمة الاستئناف

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