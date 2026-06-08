لم يتحمل طالب جامعي صدمة رفض مشروع التخرج الخاص به فحاول التخلص من حياته بطريقة صادمة لكن تدخل أسرته في اللحظة الأخيرة كتب له فرصة ثانية للحياة، فماذا حدث في حدائق الأهرام؟

محاولة انتحار في حدائق الأهرام

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إخطارا من نقطة شرطة ملحقة بمستشفى أكتوبر المركزي بوصول طالب جامعي مصاب بجرح ذبحى بالرقبة وحالته خطيرة.

تحريات المباحث بينت أن طالبا بكلية الآداب حاول الانتحار ذبحا بآلة حادة داخل مسكنه بالبوابة الثالثة؛ بسبب رفض مشروع التخرج الخاص به.

حالةطالب كلية الآداب

ويخضع الطالب للعلاج والملاحظة الدقيقة تمهيدا لسماع أقواله وأسرته حول ظروف وملابسات الواقعة.

تحذير الدولة

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

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