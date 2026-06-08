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حكم نهائي.. تأييد إعدام "جزار المراغة" لقتله ابنه ودفنه في برميل انتقامًا من طليقته

كتب : رمضان يونس

02:13 م 08/06/2026

محكمة النقض

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قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض الطعن رقم 19927 لسنة 95 ق، المقدم من المتهم المعروف إعلاميًا بـ"جزار المراغة"، على حكم إدانته بالإعدام في واقعة قتل نجله ودفنه داخل برميل، ليصبح الحكم نهائيًا باتًا غير قابل للطعن.

وأيدت محكمة مستأنف جنايات سوهاج في وقت سابق حكم الإعدام الصادر بحق المتهم، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل الطفل "عبد المعز".

المجني علية

تفاصيل الجريمة

كشفت أوراق القضية أن المتهم استدرج نجله إلى منزله في 11 نوفمبر 2023، وقام بخنقه باستخدام حبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم وضع الجثمان داخل برميل، ودفنه داخل حفرة أعدها مسبقًا بمنزله، ثم صب طبقة خرسانية فوقه لإخفاء معالم الجريمة، كما وضع أثاثًا في المكان لإبعاد الشبهات.
وأقر المتهم بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام من طليقته ووالدة الطفل، مؤكدًا أنه خطط للجريمة واستدرج نجله إلى المنزل قبل تنفيذها.

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محكمة النقض جزار المراغة إعدام جريمة قتل

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