قررت الدائرة 8 مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر استئناف عامل وزوجته على حكم إدانتهما بالإعدام شنقاً، في واقعة اتهامهما بمواقعة طفلة قاصر (ابنة المتهمة الثانية) بغير رضاها وتسهيل والدتها، داخل منطقة بولاق الدكرور، إلى جلسة 9 أغسطس المقبل.



عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الحميد كامل عبد السميع، وعضوية المستشارين أحمد حسن الشريف، وحازم رسمي عبد المنعم، ومصطفى عبد المنعم زين، وسكرتارية أحمد فتحي ومحمد السيد.

اعترافات صادمة حول إجبار أم لابنتها على مواقعة زوجها الثاني

وتعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 14311 لسنة 2024 بولاق الدكرور، إلى قيام المتهم الأول "عصام. ع"، بمواقعة الطفلة المجني عليها التي لم تجاوز الثامنة عشرة من عمرها بغير رضاها، مستغلاً حداثة سنها وكونه من المتولين رعايتها، وذلك على مدار 5 أشهر. وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الثانية "سماح" (الأم)، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع زوجها، بأن مكنته من معاشرة ابنتها الطالبة عدة مرات، وفي حالات رفض الصغير كان المتهم يتعدى عليها بالضرب ويواقعها رغماً عنها.

كواليس سقوط الأم وزوجها بعد إحالة أوراقهما للمفتي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن دوافع الجريمة، حيث اعترفت الأم بتعاطي مخدر "الآيس" مع زوجها، مشيرة إلى أن المتهم سجل لها مقطع فيديو خادشاً للحياء وهي تحت تأثير المخدر، واستخدمه كأداة لابتزازها؛ مما دفعها لإجبار نجلتها على الرضوخ لرغباته الآثمة. وجاء قرار المحكمة مستنداً إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد حدوث اعتداءات جنسية متكررة تعاصر تاريخ الواقعة، بعد أن قضت محكمة أول درجة بالإعدام شنقاً للمتهمين عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

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