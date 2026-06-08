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الداخلية: مقتل عنصرين شديدي الخطورة وضبط 700 كيلو جرام من المخدرات في عدة محافظات

كتب : علاء عمران

12:23 م 08/06/2026 تعديل في 12:25 م

المتهمين + المضبوطات

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لقي عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في نطاق محافظتي أسيوط وأسوان، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية لجالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.

ضبط بؤر إجرامية وبحوزتها مواد مخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا قتل واتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية واستعراض قوة.

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، والعثور بحوزتهم على نحو 700 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، وعدد من الأقراص المخدرة، و117 قطعة سلاح ناري شملت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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