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ترك حقيبة بالمطار واستولى على هاتفين.. الداخلية تكشف ملابسات تضرر فتاة من عدم تسليم أماناتها

كتب : علاء عمران

04:55 م 07/06/2026 تعديل في 06:24 م

وزارة الداخلية

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر فتاة مقيمة بإحدى الدول من أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على جزء من متعلقاتها الشخصية وعدم تسليمها لأهليتها داخل البلاد.

وبالفحص، تبين أن الفتاة كانت قد اتفقت مع المتهم أثناء تواجدهما في الخارج على تسليمه بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بها لتوصيلها إلى ذويها في مصر، مقابل تدبير تذكرة سفر له، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق عقب عودته.

وأسفرت التحريات التي تم إجرائها تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار القاهرة، عن تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر باستلام حقيبتين تخصان الفتاة، تضمان هواتف محمولة وأجهزة كهربائية وملابس، حيث أوضح أنه عند وصوله إلى البلاد لم يتمكن من سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، فقام بترك الحقائب بأمانات مطار القاهرة الدولي، واستولى على هاتفين محمولين فقط.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الهاتفين المستولى عليهما بإرشاد المتهم، وباستدعاء أهلية الفتاة أكدوا ما ورد بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مطار القاهرة الرسوم الجمركية وزارة الداخلية النيابة العامة

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