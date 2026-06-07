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نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، جلسة محاكمة "هبة" المتهمة بقتل زوجها "أحمد مجدي" بعد 6 أشهر من الزواج، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب تحضير الطعام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عريس المرج".

دفاع أسرة "عريس المرج" يتمسك بمناقشة الطبيبة الشرعية ويطرح 3 طلبات

وانضم أشرف فرحات، الحاضر عن ورثة المجني عليه "أحمد مجدي"، إلى النيابة العامة في طلباته بتوقيع أقصى عقوبة على الزوجة المتهمة، بعدما ادعى مدنيًا بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وطلب "فرحات" تعديل القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، بجعل الواقعة قتلًا عمدًا مع سبق الإصرار، كون تقرير الطب الشرعي انتهى إلى أن الطعنة التي تلقاها العريس نافذة وعميقة، ولا يمكن أن تحدث مصادفة، موضحًا أن الفارق بين الجرح السطحي والإصابة النافذة شاسع وينافي ما ادعته الزوجة في تحقيقات النيابة، كما أن وجود إصابة أخرى بالرأس يدل على أن الواقعة لم تكن خطأً عابرًا، وإنما جريمة مُدبرة.

وتمسك "فرحات" أمام هيئة المحكمة بطلب استدعاء الطبيبة الشرعية التي أعدّت التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليه "أحمد مجدي"، لمناقشتها فيما ورد بالتقرير.

ورحّلت مأمورية خاصة من قسم المرج المتهمة "هبة" إلى محكمة الجنايات، تزامنًا مع انعقاد ثاني جلسات محاكمتها بتهمة قتل زوجها "أحمد مجدي" بعد 6 أشهر من الزواج إثر خلاف نشب بينهما.

وظهرت المتهمة داخل القاعة مرتدية بنطالًا وتيشيرت أسود اللون، وبدا على ملامحها التعب والإرهاق.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة "هبة"، في القضية رقم 19804 لسنة 2025 المرج، تهمة قتل المجني عليه "أحمد مجدي" عمدًا بغير سبق الإصرار أو الترصد، على إثر خلاف بينهما، بأن قامت بالتعدي عليه طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، استقرت في صدره من الجهة اليمنى.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بعريس المرج عن تفاصيل صادمة، إذ تبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، وبه جرح قطعي غائر طوله نحو 1.5 سم، رأسي الوضع، إحدى حافتيه حادة والأخرى كالة، ويقع مقابل المسافة الضلعية الثانية، وعلى بعد نحو 5 سم يمين الخط المنتصف، وأسفل الترقوة اليمنى بنحو 12 سم.

وأوضح التقرير أنه بفحص الصدر تبين وجود انسكابات دموية غزيرة مقابل الجرح الموصوف، ووجود تجويف صدري بالناحية اليمنى، وجرح غائر بالرئة والشريان الصدري الأيمن، ما أدى إلى نزيف إصابي غزير قُدّر بنحو لترين من الدم، فيما خلت عظام القفص الصدري والأضلاع والقلب من أي إصابات أو أمراض.

وأضاف التقرير أنه بفحص فروة الرأس تبين وجود إصابة قطعية حيوية حديثة حدثت نتيجة المصادمة بجسم صلب ذي حافة، وهي إصابة سطحية وبسيطة ولا علاقة لها بحدوث الوفاة.

وأشار التقرير إلى أن الإصابة الموجودة بيمين صدر المجني عليه هي إصابة طعنية حيوية حديثة حدثت نتيجة المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة، ويجوز حدوثها من مثل السكين المحرز.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "شيماء مجدي"، شقيقة المجني عليه، التي أكدت أنها التقت شقيقها داخل المنزل عقب عودته من عمله، وبعد دقائق سمعت صراخ زوجته "هبة"، فتوجهت إلى الشقة لتجده غارقًا في دمائه أمام المطبخ.

وأضافت أنها استعانت بأحد الجيران لمحاولة إنقاذه، قائلة: "كان مش قادر يتنفس وجريت عشان ألحقه"، مشيرة إلى أن زوجته حاولت إبعاد الشبهة عنها بقولها: "جالي مضروب من برة كده"، نافية ذلك تمامًا، ومؤكدة: "كان لسه جاي من الشغل وسلم عليّا على السلم".

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