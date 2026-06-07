قضت الدائرة (21) جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناصر صادق بربري، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبي "إسلام سنوفا" وآخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهم بالاتجار في الحشيش وحيازتهم 2 كيلو من المواد المخدرة داخل سيارة بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وترأس هيئة الدائرة المستشار ناصر صادق بربري، وعضوية المستشارين سمير أحمد أبو دوح، ومحمد السيد المحمدي، وأحمد علي جنينة، وسكرتارية محمد عبد المجيد الغلبان.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 7681 لسنة 2025 جنايات بولاق أبو العلا، والمقيدة برقم 1409 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، للمتهمين: "إسلام.م" سمسار عقارات (المطرب الشعبي إسلام سنوفا)، و"محمد.س"، و"محمود.أ"، تهمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بتاريخ 29 ديسمبر 2025.

2 كيلو حشيش داخل سيارة جيب شيروكي

ووفق أوراق الدعوى، استمعت النيابة العامة إلى أقوال شاهد الإثبات (ضابط المباحث)، والذي أكد أنه وردت إليه معلومات تفيد بحيازة المتهم الأول لمواد مخدرة، فانتقل إلى مكانه، حيث شاهده يضع جوهر الحشيش داخل سيارة، ثم حضر المتهم الثاني واستقلا السيارة سويًا.

وأضاف أنه تم استيقافهما، وتبين عدم حمل المتهم الثاني رخصتي القيادة والتسيير، فتم ضبطهما، وبتفتيش السيارة عُثر على 20 قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر، وأقر المتهم الأول بحيازتها واستحصالها من المتهم الثالث الهارب.

وثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات، بوزن 1960 جرامًا، إضافة إلى كمية أخرى بوزن 48.90 جرامًا.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.

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