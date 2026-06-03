كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء تعدي أحد الأشخاص على سيدة لفظيًا وقيامه بخلع ملابسه والإتيان بأفعال خادشة للحياء بمحافظة الدقهلية.

خلافات جيرة وراء الواقعة

وبالفحص، تبين وجود خلافات سابقة بين طرف أول يضم السيدة المشار إليها وزوجها، الذي أُصيب بكسر في الذراع، وطرف ثانٍ يضم عاملًا ونجليه، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

تعدٍ وإتلاف ممتلكات

وتوصلت التحريات إلى قيام الطرف الثاني بالتعدي على السيدة وزوجها بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية، ما أسفر عن إصابة الزوج، فضلًا عن إتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها وكسر البوابة الرئيسية للمنزل.

أفعال خادشة للحياء

كما تبين قيام أحد المتهمين بخلع ملابسه والإتيان بأفعال خادشة للحياء أمام السيدة، خلال الواقعة محل الفحص. وأمكن ضبط المشكو في حقهم في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

حبس أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ.. ما القصة؟

"4 قرارات و4 اتهامات".. تفاصيل قرارات النيابة في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ بالتجمع