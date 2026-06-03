تصوير: إيمان العربي

كشفت المحامية أمل العربي، محامية صبري نخنوخ، تفاصيل اتهام موكلها وابن شقيقه و4 من معاونيه، في مشاجرة مع صاحب معرض سيارات في القاهرة الجديدة.

قالت أمل العربي في بث مباشر لـ"مصراوي"، إنها تتمنى وقف الشائعات المتدوالة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتهامات الموجهة إلى موكلها والادعاءات التي تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أي دليل، مطالبة الجميع انتظار النيابة العامة والمحكمة وقرارهما النهائي في هذه الواقعة.

وأكدت "العربي"، أن موكلها صدر ضده قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، مؤكدة أن هذا القرار ليس دليلًا كليًا على الإدانة له في الاتهامات الموجهة إليه، نظرًا لوجود شهود وتواجد بعض المواطنين في المعرض لشراء سيارة في توقيت دخول صبري نخنوخ.

وأشارت إلى أن الشهود مستعدون للمثول أمام النيابة العامة للإدلاء بشهادتهم التي تنفي نفيًا كليًا هذه الادعاءات، لافتة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى موكلها بها كيدية.

وأوضحت أن رواد السوشيال ميديا تناولت الواقعة من حيث الترند فقط، لكن حقيقة الأمر أن موكلها توجد بينه وبين مالك معرض السيارات تعاملات مالية وسيارات وعقارات، مؤكدة أن مالك المعرض لم يكن متواجدًا داخل المعرض أثناء حضور صبري نخنوخ.

وأكدت أن الطرف الآخر قام بإزالة الجهاز الخاص بتسجيل الكاميرات، كما أنه حرر محضر في صبري نخنوخ كيديًا دون أي أسباب، قائلة: "الحقيقة كلها هتبان من تفريغ الكاميرات والشهود اللي هيشهدوا في الواقعة".

يذكر أن مصدر مطلع، أكد أنه سيتم ترحيل صبري نخنوخ وابن شقيقه و4 من معاونيه إلى السجن تنفيذا لقرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة حبس صبري نخنوخ ورجاله 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة إخلاء سبيل المجني عليهم.

كما قررت النيابة صرف المجني عليه بعد الانتهاء من الاستماع لأقواله، إذ اتهم صبري نخنوخ وآخرين بالتعدي عليه بالضرب أثناء تواجده بمكان الواقعة.

وكشف مصدر أمني تفاصيل القبض على رجل الأعمال صبري نخنوخ وابن شقيقه، بسبب مشاجرة مع صاحب معرض سيارات في القاهرة الجديدة.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إن المشاجرة وقعت بسبب خلاف مالي يتعلق بفيلا بالتجمع باعها صبري نخنوخ إلى صاحب المعرض بمبلغ 50 مليون جنيه.

وأضاف أن "نخنوخ" حصل على مبلغ 20 مليون جنيه من قيمة بيع الفيلا، وتبقى له 30 مليون جنيه ماطل في سدادها صاحب المعرض، وفق المصدر.

إبلاغ النجدة بمشاجرة صبري نخنوخ

وأشار المصدر إلى أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الأطراف، قبل أن يتم إبلاغ شرطة النجدة من جانب صاحب معرض السيارات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتم ضبط جميع الأطراف.

وأضاف أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض المتواجدين على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الخلاف.

الاستماع لأقوال طرفي المشاجرة

أكد المصدر الأمني، أن المشاجرة لم تسفر عن وقوع أي إصابات بين الأطراف، كما لم تحدث أي تلفيات داخل معرض السيارات محل الواقعة.

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