كتبت - إيمان العربي:



أسدلت النيابة العامة الستار عن تحقيقاتها في القضية رقم 6262 لسنة 2026، والمتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرين، والمعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة التجمع"، حيث كشفت عن شهادة ضابط الواقعة المسؤول عن تفتيش مسكن المتهم.

وقال ضابط الواقعة في التحقيقات -التي حصل "مصراوي" على نسخة منها-، أنه بالانتقال إلى مكان الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة به، ظهر المتهمين بقيادة المتهم الأول والثاني وصولهم إلى معرض السيارات رفقة مستقلين 3 سيارات، وتشابكوا مع المحامي المجني عليه بالإيدي.

وتابع الشاهد أن بعض المتهمين دخلوا إلى معرض السيارات مستعرضين القوة، بينما وقف آخرين خارجه لمنع تجمهر المواطنين أمام المعرض.

وأضاف أنه بالانتقال إلى مسكن المتهم الأول "صبري نخنوخ" عُثر داخل غرفة نومه على جهاز تسجيل الكاميرات المبلغ بسرقته محطمًا، كما أن تحرياته السرية أثبتت ارتكاب المتهمين لواقعة اقتحام معرض السيارات واستعراض القوة على العاملين به والتعدي بالضرب على المحامي المجني عليه.

وأحالت النيابة العامة المتهمين صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، وأحمد إسماعيل (الحداد)، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، ومؤمن زنهاري، وهاني محمد، ووليد رسمي، ومعتز محمد، وأحمد أشرف، وإسلام محمد، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم يتزعمه المتهم الأول، تخصص في فرض السيطرة والنفوذ باستخدام القوة والعنف والتهديد.

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القصة الكاملة للقبض على صبري نخوخ في مشاجرة بالتجمع.. ما السبب؟