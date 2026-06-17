كتب - إيمان العربي:

يواصل "مصراوي" نشر تحقيقات القضية رقم 6262 لسنة 2026، والمتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرين، والمعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة التجمع".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة -التي حصل "مصراوي" على نسخة منها- أقوال المجني عليه محمد السيد حسن الإمام، مالك معرض السيارات محل الواقعة، والتي أدلى بها أمام جهات التحقيق.

وقال الشاهد في أقواله إنه على إثر خلاف مالي بينه وبين المتهم الأول، تلقى رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" تضمنت تهديدًا بإلحاق الأذى به حال عدم دفع مبلغ مالي.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة تلقى اتصالًا من أحد شهود الإثبات، أبلغه خلاله باقتحام المتهم الأول والثاني وآخرين معرض السيارات الخاص به، مستعرضين القوة والعنف تجاهه وتجاه العاملين، والاعتداء على أحد الشهود وإحداث إصابته.

وتابع الشاهد أن المتهم الأول قام بتهديده شفهيًا عبر وسيط بإضرام النيران في مسكنه ومعرض السيارات حال عدم سداد المبلغ المطلوب، قبل أن يستولي المتهمون على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بالقوة من العاملين داخل المعرض.

وأحالت النيابة العامة المتهمين صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، وأحمد إسماعيل (الحداد)، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، ومؤمن زنهاري، وهاني محمد، ووليد رسمي، ومعتز محمد، وأحمد أشرف، وإسلام محمد، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم يتزعمه المتهم الأول، تخصص في فرض السيطرة والنفوذ باستخدام القوة والعنف والتهديد.

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