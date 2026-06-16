قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية حلوان، في القضية رقم 23869 لسنة 2025، جنايات حلوان، لجلسة 17 أكتوبر للاطلاع.

محاكمة 9 متهمين بخلية حلوان

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت، ووجه للمتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

كما وجه للمتهمين تهم منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

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