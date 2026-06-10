ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، على خلفية اتهامه بسب مجند في مترو العباسية.

كواليس فيديو أجنبي ومجند في مترو العباسية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشادة كلامية بين مجند يرتدي الملابس العسكرية وأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول".

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 الجاري تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو أنفاق العباسية بالقاهرة من ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (يحمل جنسية إحدى الدول)، لقيامه بالتعدي على المجند المذكور بالسب على سبيل المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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