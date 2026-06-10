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قرار قضائي بشأن دعوى تعويض الفنان الروسي ضد غادة والي في واقعة سرقة رسومات المترو

كتب : أحمد عادل

01:35 م 10/06/2026

محكمة القاهرة الاقتصادية

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حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من الفنان الروسي جورجي كرواسوف ضد الفنانة غادة والي وشركة المترو RATB، والتي يطالب فيها بتعويض مدني قدره 150 مليون جنيه، للنطق بالحكم خلال الدور الثاني من شهر يوليو المقبل.

محكمة النقض تسدل الستار على الشق الجنائي وتؤيد الغرامة

وكانت محكمة النقض قد قضت برفض الطعن المقدم من الفنانة غادة والي على الحكم الصادر بإدانتها في واقعة استخدام رسومات الفنان الروسي جورجي كرواسوف، وأيدت تغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه.

وسبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، أول درجة، بمعاقبة الفنانة غادة والي بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمال الفنان الروسي واستخدامها في تصميمات داخل إحدى محطات المترو.

وفي مرحلة الاستئناف، ألغت المحكمة عقوبة الحبس، واكتفت بتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وهو الحكم الذي أصبح نهائيًا بعد رفض الطعن أمام محكمة النقض.

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