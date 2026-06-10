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قرار من النقض بشأن طعن المضيفة التونسية على حكم حبسها 15 سنة بتهمة قتل ابنتها

كتب : أحمد عادل

12:23 م 10/06/2026

محاكمة مضيفة الطيران التونسية

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قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقدم من دفاع مضيفة طيران تونسية على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامها بقتل طفلتها داخل شقتها بالقاهرة، إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق وما شهدته الجلسات عززت لديها اليقين بارتكاب المتهمة للجريمة، بعدما دفعها تفكيرها "الروحاني المزعوم" إلى إنهاء حياة ابنتها البالغة من العمر عامين، بزعم "الصعود بها إلى عالم روحاني أعلى".

حيثيات الحكم على المضيفة التونسية في اتهامها بقتل ابنتها

وأكدت الحيثيات أن المتهمة أحضرت حقيبة من القماش، وقصّت حمالتها لتحويلها إلى حبل، ثم لفّتها حول عنق طفلتها النائمة، وظلت تضغط حتى فارقت الحياة، في مشهد يتنافى مع كل معاني الأمومة، بحسب نص الحيثيات.

وأشارت المحكمة إلى أن زوج المتهمة هرع إلى الغرفة بعد سماعه أنين الطفلة، فوجدها مغطاة، ووالدتها تحاول طعن نفسها بسكين، ثم توجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينًا آخر محاولةً الانتحار، قبل أن تتمكن الأسرة من نقلها إلى المستشفى وإنقاذ حياتها.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، وكانت تعاني من اضطرابات نفسية وميول لما وصفته بـ"العلاج الروحاني"، ما استدعى عرضها على الطب الشرعي لتقييم حالتها العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

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محكمة النقض الطب الشرعي مضيفة طيران

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