جريمة قتل مأساوية أقدم عليها زوج لإنهاء حياة زوجته الشابة، بعدما استدرجها إلى طريق القاهرة – الفيوم، وسدد لها عدة طعنات قاتلة بسبب شكه في سلوكها، ثم ترك جثتها في الطريق وسلّم نفسه إلى أجهزة الأمن.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في 2025.

تفاصيل جريمة قتل الضحية

البداية بتلقي أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة سنورس، بوصول (م.س.م – 45 عامًا) مقيم بإحدى قرى المركز، إلى مديرية الأمن معترفًا بذبح زوجته (شيماء م.أ – 29 عامًا – ربة منزل).

أجريت التحريات مباشرة وكشفت أن خلافات متكررة نشبت بين الزوجين، وأن الزوجة كانت قد تركت منزل الزوجية ولجأت إلى أسرتها، قبل أن تعود بناءً على طلب ابنتها الكبرى لرعاية أشقائها الخمسة.

التخطيط لقتل الزوجة

بعد عودة الزوجة لم تسير الأمور كما كانت حتى أن المتهم استأجر سيارة بحجة شراء مستلزمات للمنزل قبل بدء العام الدراسي، وخلال رحلتهما نشبت مشادة بينهما على خلفية شكه في وجود علاقة بينها وبين شخص آخر.

حاولت حينها الزوجة القفز من السيارة، فلحق بها الزوج في منطقة المحاجر، وطعنها خمس طعنات بالظهر والبطن مستخدمًا سكينًا كان يخفيه داخل السيارة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اتصل بشقيق زوجته المقيم في السعودية ليخبره بقتلها، مبررًا جريمته بسوء سلوكها.

وانتقلت قوات الأمن إلى منزل أسرة الزوجة، خشية وقوع أعمال انتقامية، فيما تولت نيابة سنورس التحقيقات، وبدورها قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

ولاحقًا جرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل العمد.

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