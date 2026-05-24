قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 116 متهمًا، في القضية رقم 12785 لسنة 2024، جنايات التجمع، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش، لجلسة 22 أغسطس لسماع الشهود.

أمر إحالة المتهمين بداعش التجمع

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2 يوليو 2022 وحتى 6 يونيو 2024، المتهم الأول أسس جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من الثاني للثالث تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بأن تولى المتهم الثاني مسئولية العمل الأمني بالجماعة، وتولى المتهم الثالث مسئولية التأصيل الشرعي لأعضاء الجماعة، وتولى المتهمون من الرابع وحتى السادس مسئولية الدعم المالي واللوجستي بها وتولي المتهم السابع مسئولية العمل العسكري وتولى الثامن مسئولية الملف الإعلامي.

