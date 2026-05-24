استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إلى مرافعة المحامي سيد القصاص، دفاع المتهم الثاني الذي صدر ضده حكم غيابي بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخر في خطف وقتل شخص بإلقائه من أعلى عقار بمنطقة الظاهر.

دفوع الدفاع: انتفاء صلة المتهم بالخطف والقصد الجنائي

ودفع القصاص بانتفاء صلة موكله بالواقعة، مشيرًا إلى أنه حضر إلى مسرح الجريمة بعد تواجد المجني عليه مع المتهم الأول، وهو ما يتعارض مع تهمة الخطف.

كما دفع القصاص بانتفاء القصد الجنائي لجريمة القتل، مؤكدًا أن موكله تواجد في مسرح الجريمة على سبيل الصدفة، لكون المتهم الأول صديقه في العمل.

وتابع القصاص في مرافعته: "موكلي حضر إلى مسرح الجريمة للتقابل مع المتهم الأول زميله في العمل، ولم يكن يعلم بحدوث واقعة الخطف، ولكنه وجد المجني عليه مقيدًا بوثائق، وأخبره زميله أنه لص حمام".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه أحمد جلال عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، بسبب خلافات بين الضحية والمتهم الأول إثر سرقة "غية الحمام" في منطقة الظاهر.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول تعدى بالضرب على المجني عليه أعلى سطح العقار محل الواقعة، فيما شد المتهم الثاني من أزره وساعده في السيطرة عليه.

جريمة غية الحمام

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاما بتقييد المجني عليه لشل حركته وبث الرعب في نفسه، مما أدى إلى سقوطه من أعلى سطح العقار، متسببين في إصابته بالإصابات التي أودت بحياته، وفقًا لما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وأشار أمر الإحالة إلى اقتران جريمة القتل بجناية أخرى، إذ تبين أن المتهم الأول استدرج المجني عليه إلى سطح العقار عن طريق التحايل، بعدما أوهمه برغبته في الجلوس معه كما اعتادا من قبل، وذلك قبل تنفيذ الجريمة.

كما أسندت التحقيقات إلى المتهم الأول تهمة حيازة أداة "وثاق" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون وجود مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية لحيازتها.

