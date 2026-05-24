قرار قضائي جديد بشأن محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"

كتب : أحمد عادل

01:03 م 24/05/2026

محكمة جنايات شمال القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية بمنطقة العباسية، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة التموين"، إلى جلسة 26 يوليو المقبل.

نظر القضية أمام جنايات شمال القاهرة

وجاء قرار التأجيل خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة، اليوم الأحد، لمواصلة نظر القضية المتهم فيها عدد من الأشخاص بالحصول على أرباح مالية غير مشروعة، مستغلين طبيعة عملهم واختصاصاتهم الوظيفية.

أحكام سابقة في القضية

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدرت، في وقت سابق، أحكامًا بالحبس تراوحت بين 3 و5 سنوات بحق المتهمين في القضية.

كما قضت المحكمة برد المبالغ المالية محل الاتهام، بعدما كشفت التحقيقات حصول المتهمين على أرباح بلغت نحو 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية، بالمخالفة للقانون.

اتهامات باستغلال الوظيفة

ووفقًا لتحقيقات القضية، فإن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق منافع مالية غير مشروعة، عبر التلاعب في منظومة المواد التموينية والاستفادة من فروق الأسعار.

وتواصل المحكمة نظر القضية لاستكمال الإجراءات القانونية والفصل النهائي في الاتهامات الموجهة للمتهمين.

