بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملتزمين من قيادات الدولة ورجال القوات المسلحة والمؤسسات الدينية، أعرب فيها عن أسمى آيات التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة العيد المبارك، مؤكداً على استمرار العطاء لحفظ أمن الوطن وصون مقدراته.

رسالة للرئيس السيسي: إرادة لا تحيد لحفظ الأمن

في برقيته رئيس الجمهورية، أكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة يستلهمون من معاني الفداء والتضحية الجليلة في عيد الأضحى ما يعزز روح العزيمة والإرادة الصلبة.

وجاء في البرقية: "يواصل أبناؤكم من رجال الشرطة أداء واجبهم المقدس فى حفظ أمن الوطن وصون مقدراته بروح عالية، ويقينهم الراسخ فى جزاء المولى جلت قدرته وتوفيقه.. حفظ الله مصر من كل سوء، وأدام عليها بفضله الإصطفاف الوطنى خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة".

تنسيق مؤسسي وتلاحم وطني

كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة إلى كلٍ من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً فيها على النهج الراسخ في التكامل والتكاتف بين المؤسسات الوطنية لدفع مسيرة العمل والبناء وترسيخ دعائم الاستقرار مهما بلغت التحديات.

تهنئة خاصة للقوات المسلحة

وفي لفتة تعكس وحدة الصف والمصير، بعث محمود توفيق برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والجنود.

وأشار الوزير في برقيته إلى أن هذه المناسبة تجسد أسمى القيم التي يتسلح بها رجال القوات المسلحة والشرطة وهم يؤدون رسالتهم الوطنية في الذود عن سيادة الوطن، مؤكداً على التلاحم بين "جناحي الأمن" بالأمة المصرية لحفظ مصر واحةً للخير والأمان.

خطى مستنيرة ونشر للوسطية

وشملت برقيات التهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

وأشاد وزير الداخلية بالدور الرائد للمؤسسات الدينية في نشر صحيح الدين، وبيان وسطيته السمحة التي لا تعرف إفراطاً ولا تفريطاً، ومواجهة دعاوى التطرف والمغالاة بما يدعم استقرار المجتمع ويحفظ هويته.

رسالة شكر وتقدير لرجال الشرطة في الميدان

ولم تغب العيون الساهرة عن برقيات الوزير؛ حيث وجه تهنئة مفعمة بالإعزاز والتقدير إلى القيادات، والضباط، والعاملين المدنيين، والأمناء، ومساعدي ومعاوني الأمن، والجنود، والخفراء، والمجندين، وكذا زملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية.

وثمّن الوزير عطاءهم المتواصل، والانضباط الراسخ الذي يتحلون به في ميادين الواجب، واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس في سبيل أداء رسالتهم السامية لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

