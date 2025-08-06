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المحتوى تضمن ألفاظًا إباحية.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على "أم عمر فراولة"

04:56 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

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كتب - عاطف مراد:

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى تُدعى "أم عمر فراولة"، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا إباحية تتنافى مع القيم والتقاليد العامة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إنه ورد عدد من البلاغات ضد المتهمة، تتهمها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية من المشاهدات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من ضبط المتهمة (مقيمة بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت بتصوير ونشر الفيديوهات بغرض زيادة عدد المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من منصات التواصل.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لأي ممارسات سلبية على الإنترنت تمس الأمن المجتمعي أو تسيء إلى الأخلاق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

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