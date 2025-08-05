إعلان

"آر بي جي وجرينوف وذخيرة".. الأمن العام يداهم وكر "خط الصعيد"

06:15 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

المضبوطات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

استكمل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية جهودهم في واقعة مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بفيصل.

وردت معلومات تؤكد إخفاء العنصر أسلحة نارية بقطعة أرض بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وعثر بها على 18 قطعة سلاح نارى "مدفع أر بى جى، 2 رشاش جرينوف، 10 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش ، طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمن العام قطاع الأمن العام عنصر إجرامي أسلحة وكر أسيوط الجيزة فيصل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تفاصيل تعرض الأولى على الثانوية العامة لحادث سير وإصابة والدها
السيسي: مصر ستبقى دوما بوابة لدخول المساعدات وليس لتهجير الفلسطينيين
رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق