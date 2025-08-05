"آر بي جي وجرينوف وذخيرة".. الأمن العام يداهم وكر "خط الصعيد"

القاهرة - مصراوي:

استكمل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية جهودهم في واقعة مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بفيصل.

وردت معلومات تؤكد إخفاء العنصر أسلحة نارية بقطعة أرض بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وعثر بها على 18 قطعة سلاح نارى "مدفع أر بى جى، 2 رشاش جرينوف، 10 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش ، طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).