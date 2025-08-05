الأمن الاقتصادي: ضبط 1229 قضية ظواهر سلبية.. و1083 سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الوزارة، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، جهودها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1.229 قضية متنوعة، وذلك في إطار جهودها لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 1.083 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.