حملة تطهير "تيك توك".. قرار قضائي جديد بشأن سوزي الأردنية

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس البلوجر "مريم أيمن"، المعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول الفيديوهات المتداولة للبلوجر "سوزي الأردنية"، وما تضمنته من إيحاءات خادشة للحياء العام.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على "سوزي الأردنية" على خلفية عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، والترويج لمحتوى منافٍ للآداب العامة عبر حساباتها على مواقع التواصل، بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وجني أرباح مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، واعترفت بنشر المقاطع محل الاتهام لتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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