كتب- أحمد عادل:

استمعت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة إلى أقوال البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"علياء قمرون" في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

وأنكرت البلوجر "علياء قمرون" أمام جهات التحقيق تهمة نشر محتوى خادش للحياء، قائلة: "مكنتش أعرف إن الفيديوهات دي محتوى خادش، أنا بعمل لايفات على تيك توك علشان أجهز نفسي."

وتابعت "علياء" في تحقيقات النيابة العامة، أنها تمر بظروف مالية صعبة جعلتها تعمل في بيع المناديل والإنشاد الديني، وقررت التوجه إلى البثوث المباشرة عبر تيك توك للتربح من خلال الهدايا المقدمة من المتابعين، ولم تكن تدرك أن ذلك قد يعرضها للمساءلة القانونية.

وأمرت النيابة العامة بحبس البلوجر الشهيرة بـ"علياء قمرون"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط البلوجر "علياء قمرون"، المقيمة بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، واعترفت بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر صفحاتها.