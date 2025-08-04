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الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطي مقدم بودكاست مع كامل احترامي

05:30 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    محمد عبد العاطي وسوزي الأردنية في مع كامل احترامي (5)
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    محمد عبد العاطي وسوزي الأردنية في مع كامل احترامي (6)
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    محمد عبدالعاطي في حلقات برنامجه على تيك توك ويوتيوب (1)
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    محمد عبدالعاطي في حلقات برنامجه على تيك توك ويوتيوب (2)
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    محمد عبدالعاطي في حلقات برنامجه على تيك توك ويوتيوب (3)
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    محمد عبدالعاطي في مسلسل برستيج
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    محمد عبدالعاطي من برنامج مع كامل احترامي
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    محمد عبد العاطي وسوزي الأردنية في مع كامل احترامي (1)
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    محمد عبد العاطي وسوزي الأردنية في مع كامل احترامي (3)
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    محمد عبدالعاطي وعلي صبحي وأحمد عبدالحميد
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كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن القبض على التيك توكر محمد عبد العاطي مقدم بودكاست "مع كامل احترامي" على خلفية تلقى بلاغات ضده.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضافت الداخلية في بيانها؛ عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة).

وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية .

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