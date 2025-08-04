كتب- أحمد أبو النجا:

قال الدكتور إبراهيم سيف منشاوي، أستاذ القانون الدولي والتنظيم الدولي المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك فارقين رئيسيين بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع والرقابة على الحكومة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مجلس النواب يختص بسنّ القوانين واعتماد الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن امتلاكه أدوات رقابية هامة مثل الاستجواب وسحب الثقة من الوزراء أو من الحكومة بأكملها.

أما مجلس الشيوخ، فتقتصر اختصاصاته على الجانب الاستشاري، إذ يقدم الرأي فيما يُحال إليه من مشروعات قوانين أو قضايا عامة.

وأشار إلى أن مجلس النواب يضم 596 عضوًا، يُنتخبون بنظامي الفردي والقائمة، ويعين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5% من الأعضاء.

بينما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب 200 منهم (100 بالنظام الفردي، و100 بنظام القائمة المغلقة)، ويعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو، على أن تُمثّل النساء بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الأعضاء.

وحول أسباب إعادة تشكيل مجلس الشيوخ، أوضح الدكتور منشاوي أن المجلس يمثّل بيت الخبرة والحكمة، إذ يضم كفاءات متنوعة من مختلف المجالات، مما يسهم في إثراء الحياة النيابية والسياسية، ويعزز من دور الدولة في مناقشة خطط التنمية وترسيخ الديمقراطية والسلم المجتمعي.

وأوضح أن الانتخابات تتم وفق نظام مختلط يشمل النظام الفردي والقائمة المغلقة:

في النظام الفردي، يتنافس المرشحون على 100 مقعد موزعة على 27 دائرة انتخابية، ويُشترط للفوز الحصول على الأغلبية المطلقة (50% +1).

أما نظام القائمة المغلقة المطلقة، فيُقسم إلى أربع دوائر انتخابية: دائرتان كبيرتان (37 مقعدًا لكل منهما)، ودائرتان صغيرتان (13 مقعدًا لكل منهما). وتلتزم كل قائمة بتمثيل نسائي لا يقل عن ثلاثة إلى سبعة مقاعد بحسب حجم الدائرة.

وبيّن منشاوي أنه في حال وجود أكثر من قائمة، يجب على القائمة الفائزة الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة. أما إذا لم تُقدم سوى قائمة واحدة في الدائرة، فيجب أن تحصل على 5% من إجمالي عدد المقيدين في جداول الناخبين بالدائرة، وإلا يُعاد فتح باب الترشح.