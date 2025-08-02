كتب- صابر المحلاوي:

تحولت بعض حسابات مشاهير "تيك توك" في مصر إلى منصات لبث محتوى خارج عن القيم، ما دفع أجهزة وزارة الداخلية إلى شن حملات مكثفة استهدفت صناع هذا المحتوى، وأسفرت خلال أسبوع واحد عن ضبط 7 من أبرز التيكتوكرز، بتهم تتراوح بين نشر مقاطع خادشة للحياء، والتربح غير المشروع، ومخالفة الآداب العامة، بعد ورود عدد من البلاغات.

مقدم البلاغات ضد عدد من صُنّاع المحتوى، المحامي أشرف فرحات، قال إنها ضمن ما أسماه حملة "تطهير المجتمع"، مؤكدا أنها لا تستهدف الأفراد، بل السلوكيات التي تُهدد الوعي العام، وتستغل الشهرة المصطنعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، داعيًا الدولة إلى مواصلة التصدي لهذه الظواهر بكل حزم.

وفي بث مباشر مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، كشف فرحات عن مزيد من التفاصيل حول البلاغات وأهداف حملته.

أبرز الوقائع التي وثّقتها الأجهزة الأمنية خلال الأسبوع:

القبض على "سوزي الأردنية"

في مقدمة الأسماء التي طالتها الحملة، صانعة المحتوى المعروفة بلقب "سوزي الأردنية"، حيث تم ضبطها بعد تلقي بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وألفاظًا تخالف القيم المجتمعية.

للتفاصيل.. الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

توقيف التيكتوكر "مداهم"

كما ألقي القبض على صانع المحتوى محمد خالد، الشهير بـ"مداهم"، بعد تداول مقاطع فيديو على حساباته تتضمن مشاهد وعبارات اعتبرتها الجهات المختصة خادشة للحياء، إلى جانب اتهامات بحيازة مواد مخدرة.

للتفاصيل.. بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

ضبط "أم مكة" و"أم سجدة"

ومن بين المقبوض عليهم أيضًا سيدتان اشتهرتا بلقبي "أم سجدة" و"أم مكة"، بعد رصد مقاطع تحتوي على محتوى غير لائق وألفاظ خادشة، ما دفع الجهات المعنية لضبطهما بتهم تتعلق بالإساءة للقيم الأسرية والمجتمعية.

للتفاصيل: تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

القبض على "علياء قمرون"

في إطار الحملة نفسها، تم توقيف صانعة المحتوى علياء قمرون، المعروفة بلقب "علياء مناديل"، بسبب مقاطع وُصفت بأنها "مسيئة للذوق العام".

التفاصيل: القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة

سقوط بلوجر "عايز رخصة كلمني"

الداخلية كشفت أيضًا ملابسات فيديو متداول لإحدى البلوجر، ظهرت فيه وهي تدّعي قدرتها على تسهيل إجراءات استخراج رخص القيادة للمواطنين، لتُضبط لاحقًا في مدينة 6 أكتوبر.

للتفاصيل.. "عايز رخصة كلّمني".. سقوط بلوجر جديدة في قبضة الأمن بأكتوبر

بلوجر تزعم أنها "بنت الرئيس مبارك"

ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بلوجر زعمت انتسابها إلى أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد بلاغ من الفنانة وفاء عامر تتهمها بالتشهير والزعم باتجارها في الأعضاء البشرية.

للتفاصيل: الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر زعمت أنها "بنت الرئيس مبارك" وشهرت بفنانة

تحرك برلماني لحظر "تيك توك"

وفي سياق متصل، تقدّمت النائبة مي غيث بطلب رسمي إلى مجلس النواب لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر، محذّرة من تأثيره الخطير على القيم المجتمعية، وواصفةً إياه بأنه "أخطر من المخدرات" بسبب ما يروّج له من انحلال وانفلات أخلاقي.

وأكدت النائبة أن التطبيق بات يُمجد الجهل والانحراف، ويشوّه القدوات الحقيقية في المجتمع، مطالبةً بتدخل عاجل لوقف ما وصفته بـ"النزيف القيمي".

من جانبه، صرّح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منصة "تيك توك" أمامها مهلة نهائية مدتها 65 يومًا لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن عدم الالتزام سيقابل بإجراءات صارمة.

تفاصيل أخرى كشفها "بدوي" عن التحركات البرلمانية لمواجهة بعض التجاوزات عبر تيك توك.. "اتصالات النواب": 65 يومًا مهلة التيك توك لضبط المحتوى.. واختفاء 75% من "التيك توكر"