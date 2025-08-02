استعدادات أمنية مشددة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتب- علاء عمران:

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لتنفيذ خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي أقرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.

وتعتمد خطة التأمين على أعلى معايير الكفاءة والتخطيط الفني والتدريب المكثف للعناصر الشرطية المشاركة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات. وشملت الخطة تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان الانتخابية، وعلى الطرق والمحاور المؤدية لها، مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما تم تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مزودة بأحدث الوسائل التقنية واللوجستية، لرصد الحالة المرورية بمحيط اللجان والمحاور الرئيسية، بما يساهم في تسهيل وصول الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، والتعامل الفوري مع أي معوقات محتملة.

وفي السياق ذاته، تواصل غرف العمليات بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية العمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة البلاغات والإخطارات وتوجيه القوات المعنية للتعامل السريع مع المستجدات.

ويقوم مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمتابعة تنفيذ الخطط ميدانيًا، والمرور على القوات المشاركة للتأكد من جاهزيتها التامة، مع التشديد على الالتزام بالجانب الإنساني خلال التعامل مع المواطنين، خصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها استنفرت جميع طاقاتها البشرية والفنية لتأمين هذا الاستحقاق الوطني المهم، مشددة على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، والالتزام بالتعليمات لضمان خروج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس استقرار الدولة ووعي شعبها.