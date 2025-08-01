كتب ـ رمضان يونس:

رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، استئناف صيدلي وآخر وأيدت قرار النيابة العامة بحبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات على خليفة ضبطهما بـ 230 ألف قرص مخدر وأمبول مخدر في الجيزة.

خلال نظر الاستئناف طلب سامح السكرى دفاع الصيدلي المتهم في القضية، إخلاء سبيل موكله لإنتفاء صلته بالأحراز، حيث أن الـ 230 ألف قرص التى ضبطت لا يمكن أن تستقر داخل سيارة الأفيو التى كانت يستقلها الصيدلي نافيًا تماما قدرتها على اتساع تلك الكمية المضبوطة، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش كون حصوله قبل صدور إذن النيابة العامة.

واستجوبت النيابة العامة المتهمان، وأنكر الصيدلي كل التهم المنسوبة إليه، نافيًا تماما صلته بالواقعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بحوزتهما 230 ألف قرص وأمبول مخدر بقيمة 4 ملايين جنيه، قبل ترويجها بالجيزة.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، أكدت قيام شخصين بجلب الأقراص والعقاقير المخدرة، تمهيدا للإتجار بها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما نحو 221 ألف قرص مخدر، و9 آلاف أمبول مخدر، ومبالغ مالية عملات "محلية أجنبية" وسيارتين.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد المتهمان وأحيلا إلى النيابة العامة للتحقيق.