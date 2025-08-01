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في قلب الهرم.. جمل يهاجم سائحة وشاب يسقط من "حنطور"

05:05 م الجمعة 01 أغسطس 2025

أهرامات الجيزة

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كتب - محمد شعبان:

في مشهد غير معتاد داخل واحدة من أشهر المناطق السياحية في العالم، شهدت المنطقة الأثرية بالهرم حادثتين متتاليتين خلال ساعات قليلة، أسفرتا عن إصابتين لسائحين من جنسيات مختلفة.

الواقعة الأولى، فتاة إيطالية تبلغ من العمر 30 عامًا، تعرضت لهجوم مفاجئ من جمل أثناء جولتها السياحية، ما أسفر عن إصابتها نتيجة "عضّة" عنيفة نُقلت على إثرها إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج.

وبعدها بساعات، وفي نفس المنطقة، وقع حادث آخر، لكن هذه المرة لشاب تركي يبلغ من العمر 19 عامًا، سقط من عربة "حنطور" كانت تُقله داخل الموقع السياحي، مما أدى إلى إصابته ونقله أيضًا إلى المستشفى نفسه.

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الأهرامات جمل حنطور الجيزة المنطقة الأثرية تركيا إيطاليا سائح
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